L'Autriche rouvre ses bars et restaurants avec des règles strictes de distance sociale

Les Autrichiens étaient de retour ce vendredi dans les cafés, les pubs, les restaurants pour un verre ou un repas. Après deux mois de confinement, l'Autriche est l'un des premiers pays à relancer son secteur gastronomique mais sous certains conditions sanitaires strictes : distance d'un mètre entre les tables, pas de service au bar et un couvre-feu à 23h.

Mais sur la Yppenplatz de Vienne, les promeneurs ne sont pas découragés. "Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'avant, mais je pense que c'est bon pour tout le monde de se retrouver", dit un jeune homme. Une femme ajoute : "Etre assise ici et maintenant me semble à moi en fait tout à fait normal, comme avant." Mais cette femme déclare : "J'espère que les lois vont s'assouplir un peu, que plus de gens pourront se réunir."

Le gouvernement autrichien répète son message, "c'est parce que nous avons pris des mesures rapides que nous pouvons être parmi les premiers à sortir du confinement".

Elisabeth Köstinger, ministre fédérale autrichienne du Tourisme et de l'Agriculture, Parti populaire ÖVP : "Nous sommes donc confrontés à un défi : d'une part, nous devons respecter la protection de la santé, mais d'autre part, nous devons rendre la vie économique et sociale à nouveau possible. Et nous essayons de rendre cela aussi simple que possible avec l'application de cette règle de distance. Par exemple dans un restaurant, mais il est quand-même possible de s'asseoir avec trois autres personnes à une table, plus des enfants mineurs, ou, par exemple, des personnes qui vivent dans le même foyer."

Johannes Pleschberger, Euronews Vienne : "L'Autriche a rouvert ses bars et restaurants, mais avec beaucoup de rigueur et des mesures strictes. Après ce premier week-end, nous verrons si les distances de sécurité sont maintenues même sous l'influence de l'alcool."