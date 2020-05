Au Duomo de Florence, un gadget pour faire respecter la distanciation sociale

no comment

Le Duomo de Florence va de nouveau ouvrir ses portes dans les prochains jours. Prise de température, masque, nombre de personnes limité et distanciation sociale seront de mise. Et pour rassurer les rares visiteurs, ces derniers devront porter un gadget autour du cou. Distribué gratuitement, celui-ci émettra un doux bip, vibrera et clignotera quand deux personnes s'approcheront à moins de deux mètres l'un de l'autre.