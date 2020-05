Portugal : vite, rouvrir les frontières !

C'est l'un des plus grands marchés du Portugal, il vient de rouvrir cette semaine, après plus de deux mois de paralysie dus au coronavirus. Les marchands, heureux de pouvoir travailler à nouveau, ont rapidement déchanté car le client s'est fait très rare.

"J'aimerais que plus de clients viennent... C'est trop calme, dit cette vendeuse.

- Pourquoi n'y a t-il pas de clients ?

- Parce que les Espagnols ne viennent pas".

Nous sommes à Valença, une ville portugaise frontalière de l'Espagne. Les magasins ont été autorisés à rouvrir au début du mois, mais 90% des échoppes du centre historique sont toujours fermées. La majorité des clients sont espagnols et avec la frontière toujours fermée, les rues sont vides...

"Tout est à l'arrêt. On ne travaille plus. Il n'y a personne, comme vous voyez, et spécialement ici dans la vieille ville, parce qu'ici on travaille beaucoup avec les touristes espagnols", déclare un autre marchand. Sa compagne ajoute : _"Nos voisins espagnols de Galice viennent ici quand ils veulent quelque chose et nous de même nous allons à Tui quand nous voulons quelque chose".

_

Nos gouvernements, espagnol et portugais, doivent comprendre que le Portugal, ce n'est pas Lisbonne, et que l'Espagne, ce n'est pas que Madrid Manuel Lopes Maire de Valença, Portugal

Le maire de Valença ne comprend pas pourquoi la frontière avec l'Espagne est toujours fermée, car Valença ne déplore aucun cas confirmé de Covid-19 pour le moment et la pandémie en Galice a été moins sévère que dans les autres régions espagnoles que dans les autres régions espagnoles.

"Aujourd'hui, dit Manuel Lopes, ce n'est pas de la maladie que nous mourons, mais du remède. Et nos gouvernements, espagnol et portugais, doivent comprendre que le Portugal, ce n'est pas Lisbonne, et que l'Espagne, ce n'est pas que Madrid. Il y a des réalités ici totalement différentes".

Notre envoyée spéciale Filippa Soares précise : "C'est sur ce pont historique qui connecte le nord du Portugal à la Galice que les deux maires de l'eurocité Valença - Tui vont demander lors d'une conférence de presse vendredi la réouverture de la frontière entre l'Espagne et le Portugal".