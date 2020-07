L'Amérique latine à l'honneur au festival photo de La Gacilly

View this post on Instagram

VISITES GUIDÉES DÉCOUVERTE Chaque jeudi, vendredi, samedi et dimanche à 14h30 L'équipe du Festival vous accompagne dans la découverte des expositions du plus grand rendez-vous photographique en plein air de France ! Des visites guidées seront proposées pendant toute la durée de l'événement, pour les individuels et les groupes. Profitez de ce moment pour voyager dans l'univers des photographes présentés lors de la 17ème édition du Festival Photo, du 1er juillet au 31 octobre 2020. Durée 1h - Chaque jeudi, vendredi, samedi et dimanche à 14h30 Retrouvez également chaque mercredi nos visites jeu en famille Informations et réservations au Camion Point Infos - Place de La Ferronnerie 5€ (plein tarif) ; 4€ (enfants 6-18 ans, groupes de plus de 20 personnes, étudiants, deman¬deurs d’emploi, bénéficiaires RSA, ASPA, AAH, familles nombreuses) ; Gratuit pour les moins de 6 ans. Tarif réduit et gratuité accordés sur présentation d'un justificatif. #lagacillyphoto #photographie #vivalatina #artcontemporainbretagne #artsvisuels #funfamilytour #visiteenfamille #morbihan #bretagne #bzh #ecosysteme #visualart #educationartistique #diversité #manifestelagacillyphoto