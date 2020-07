La vie nocturne reprend de plus belle en Finlande

De la musique, de la danse, de l’alcool aussi et des discothèques ouvertes jusqu’à 4h du matin, les Finlandais en manque de fiesta depuis le confinement ne se sont pas fait prier pour sortir ce week-end. Les boîtes de nuit ou rouvert en Finlande. Fin des restrictions. Retour à la vie nocturne.

"On reprend nos soirées habituelles, tous ensemble, avec de la salsa et de bachata", dit une jeune femme.

Au départ plutôt disciplinés, les fêtards ont pourtant vite ignoré les règles de distanciation. Quant aux masques et aux gestes barrière... mais sinon..."C'était une soirée amusante et on s'est vraiment bien marré. C'est quand même super de ne pas avoir à vider les lieux trop tôt et de reprendre une vie normale", réagit un couple.

L'ambiance festive était donc festive ce week-end à Helsinki. Plus on est de fous, plus on rit alors les touristes sont les bienvenus. La Finlande a rouvert ses frontières à 17 pays européens mais pour l'heure, les Français ne sont pas invités à la fête.