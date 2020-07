L'humanité doit relever le défi de la lutte contre le changement climatique

2020 est une année que nous ne sommes pas prêts d'oublier.

L'humanité est confrontée à une pandémie mondiale mais aussi au changement climatique. Face à de telles menaces, les êtres humains tentent de lutter mais ont tendance à ne pas vouloir raccrocher avec le passé et changer leurs habitudes.

Selon le docteur Matthew King, expert en sécurité environnementale internationale, des préjugés les empêchent d'agir et adopter des changements majeurs : "Nous n'aimons pas vraiment le changement en tant qu'espèce que nous ressentons comme une menace. Nous préférons la sécurité et la stabilité. Nous accordons plus de valeurs à nos intérêts et besoins immédiats qu'à nos intérêts futurs" explique t-il.

Les hommes partagent ces préjugés car ils ont assuré leur survie en tant qu'espèce. Mais ils ont aussi jouer en leur défaveur. L'espèce humaine à tendance à sous estimer la gravité d'une menace, comme une pandémie, ou même le changement climatique.

" Quand on met du temps, del'énergie et des ressources au service d'une ligne de conduite, spécifique, souvent, nous ne voulons plus l'abandonner. C'est cette erreur de coût irrécupérable qui se produit en ce moment. C'est la seule chose qui nous empêchent de changer nos systèmes comme les transports, l'énergie, l'alimentation. On préfère l'ancien système car on a déjà beaucoup dépensé de l'énergie et investi beaucoup d'argent et du temps dans la création d'emplois, d'infrastructures autour des combustibles fossiles" poursuit Matthew King.

Il existe pourtant des exemples et solutions à suivre qui aident les hommes à évoluer et à s'adapter à une nouvelle situation comme le suggère l'expert en sécurité environnementale internationale : " On se compare volontiers à nos amis, nos familles, et mêmes aux autres. Lorsque nous les voyons faire quelque chose, nous avons plus de chances de le faire nous aussi. C'est notamment le cas avec le port du masque".

Un retour en arrière est aujourd’hui impossible. L'humanité doit faire preuve d'ingéniosité pour changer de mode de vie.

La pandémie a montré que les dirigeants politiques peuvent prendre des mesures rapidement lorsqu'elles sont nécessaires ; c'est donc aujourd'hui l'occasion d'assurer un avenir pour l'homme, et la planète.