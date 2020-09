Des villes espagnoles montrent la voie de la régénération urbaine

Valladolid et Palencia sont des exemples de "ville phare" pour l'une et de "ville suiveuse" pour l'autre. Dans le cadre de la mission "Villes intelligentes et neutres en carbone" de l'Union européenne, ce type de partenariat est destiné à créer les conditions pour qu'une technologie ou une initiative durable soit testée, puis reproduite dans d'autres zones urbaines aux caractéristiques similaires.

Miguel Ángel García, coordinateur du projet REMOURBAN à Valladolid souligne l'importance de ces expériences pilotes.

"Le principal intérêt de ce projet, c'est la création d'un modèle complet de régénération urbaine qui a permis de tirer les enseignements d'expériences et de recommandations des villes participantes," souligne-t-il.

"Leurs actions visent à transformer leur environnement et relever les défis que devront affronter les zones urbaines de demain : ce qui veut dire, accroître leur résilience, renforcer leur durabilité et délivrer aux citoyens, des services plus durables et plus respectueux de l'environnement," précise Miguel Ángel García.