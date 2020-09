La crypte de Notre-Dame de Paris a rouvert

Alors que Notre-Dame de Paris pense toujours ses blessures causées par l'incendie, en sous-sol le public peut à nouveau admirer ses trésors.

Des vestiges de l'antiquité

La crypte archéologique de l’île de la Cité a rouvert ce mercredi après un an et demi de fermeture. Le site, qui permet de découvrir des vestiges de l'antiquité, n'a pas été touché par le feu, mais a dû faire l'objet de travaux de dépollution.

Cette réouverture s'accompagne d'une exposition centrée sur la restauration de Notre-Dame au XIXème siècle. Une restauration réalisée par l'architecte Viollet-le-Duc et défendue par l'écrivain Victor Hugo, qui consacre à l’édifice un ouvrage devenu légendaire.

Au 19ème, le retour en grâce de Notre-Dame

Anne de Mondenard, conservatrice en chef du patrimoine, nous replonge dans cette époque où Notre-Dame était alors à l'agonie : "L'édifice est alors peu entretenu, depuis la Révolution il n'y a plus de galerie des Rois. On a un édifice qui est fragilisé et Victor Hugo, lui-même, s'émeut de l'état dans lequel est le patrimoine et lance une guerre aux démolisseurs, ceux qui veulent récupérer les anciens édifices pour en faire des carrières. Et __son roman contribue à faire de la cathédrale un monument national."

Une réouverture de la cathédrale en 2024 ?

Au-dessus, de la crypte, les grues s'activent toujours autour de Notre-Dame pour remettre sur pied le site et le rendre le plus rapidement possible au public. Emmanuel Macron avait promis une réouverture d'ici 2024, un objectif jugé ambitieux par des experts.