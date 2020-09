Incendies : toute la côte ouest des Etats-Unis en proie aux flammes

Des images surréelles, comme sorties d'un film de science-fiction... San Fransisco est plongée depuis 24h dans un nuage de fumée épaisse venue des forêts en feu dans plusieurs zones de Californie. Cet état du Nord-ouest ainsi que l'Oregon et l'état de Washington sont ravagés par des incendies historiques, et le vent a porté la fumée jusqu'ici.

"Il est 11h et quart. 11h et quart du matin. Et on se croirait presque au milieu de la nuit", dit cette femme, observant les alentours devant chez elle. Un homme ajoute : "Ils disent que ça vient carrément de l'Oregon, qui est à des centaines de kilomètres d'ici... Et on dirait l'apocalypse en fait". C'est comme s'il faisait nuit en plein jour".

Les feux ont causé la mort de six personnes, dont un enfant de un an. Ils s'étendent en ce moment de la frontière avec le Canada, au nord, jusqu'à San Diego, dans le sud de la Californie. En Oregon, les flammes ont détruit 120 000 hectares et dans l'état de Washington, 133 000 en 24h, soit plus du double que toute l'année 2019.