La Commission européenne précise ses plans pour atteindre ses nouveaux objectifs climatiques. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, propose de réduire d'ici 2030 les émissions de gaz à effet de 40% à 55% par rapport aux niveaux de 1990.

Ce plan "nous donnera à nous et à nos enfants la possibilité de trouver la voie vers la neutralité carbone. Cela apportera de la certitude aux investisseurs et un calendrier clair pour les secteurs qui auront besoin de plus de temps pour leur transition", assure le vice-président de la Commission, Frans Timmermans.

Cette trajectoire doit aussi permettre aux 27 de s'aligner avec les objectifs fixés par l'accord de Paris sur le climat. La Commission devrait présenter en juin de nouvelles propositions pour atteindre ce but. Elles devraient porter sur les quotas d'émission de carbone, sur un verdissement du transport maritime et aérien ou encore sur la préservation des forêts. "Financièrement il y a un soutien, économiquement et technologiquement c'est possible pour l'ensemble de l'Union. Le message est aussi très clair pour les pays qui font face à un défi plus important que les autres, c'est possible", ajoute Klaus Röhrig de l’ONG Climate Action Network Europe.

Les Etats membres encore très dépendants du charbon, comme la Pologne, étaient déjà réservés sur une diminution de 40% des émissions. Ces pays craignent désormais une facture trop lourde pour leurs économies.

C'est maintenant au Parlement européen et aux gouvernements de se prononcer sur cette nouvelle ambition climatique.