La cérémonie des Emmy Awards à l'heure du Covid-19 : les gagnants

La 72e édition a relevé le pari d'un show 100% virtuel, avec l'humoriste Jimmy Kimmel seul aux commandes dans une salle de Los Angeles déserte, mais avec tous les nominés en liaison à distance. "Salut, et bienvenue aux PandEmmys!", a-t-il dit pour lancer la soirée.

La série "Watchmen" et ses super-héros violents aux prises avec l'héritage raciste des Etats-Unis ont fait sensation dans la catégorie mini-série ou téléfilm. Favorite avec vingt-six nominations, la série a obtenu le prix de la meilleure mini-série, du meilleur scénario et du meilleur second rôle masculin

La grande favorite Regina King a obtenu le prix de la meilleure actrice pour "Watchmen".

Elle en a profité pour appeler tous les spectateurs à se mobiliser pour l’élection présidentielle du 3 novembre : "vous devez voter. Je serais indigne de ne pas mentionner cela, en tant que membre d’un show aussi visionnaire que Watchmen", a lancé la comédienne qui arborait un tee-shirt à l’effigie de Breonna Taylor, une Américaine noire tuée par la police.

Dans la catégorie comédie, la série "Schitt’s Creek" a remporté le grand chelem en raflant toutes les récompenses . Catherine O’Hara, sacrée « meilleure actrice » s’est vu remettre la statuette dorée des mains d’un homme revêtu d’une combinaison intégrale de protection biologique.

La série "Succession", oeuvre noire et grinçante mettant en scène une puissante famille qui se déchire pour prendre le contrôle d'un empire médiatique, a été sacré meilleure série dramatique.

Son réalisateur Andrij Parekh était heureux !

La jeune Zendaya a remporté l'Emmy Award de la meilleure actrice dans une série dramatique pour "Euphoria", production de HBO centrée sur les difficultés rencontrées par une jeune toxicomane repentie et ses amis lycéens.

A 24 ans, l'ancienne égérie des séries pour la jeunesse de Disney a battu dans cette catégorie prestigieuse des stars aussi confirmées que Jennifer Aniston ("The Morning Show"), Olivia Colman ("The Crown") et Sandra Oh ("Killing Eve").

Seules quelques stars, comme l'actrice Jennifer Aniston, ont accompagné Jimmy Kimmel sur scène pour une soirée qui fut avant tout placée sous le signe de la diversité et de l’hommage aux Afro-Américains.