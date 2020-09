En télétravail, un député argentin embrasse un sein de sa femme, ça passe en direct au Parlement

Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées

Cette tirade du "Tartuffe" de Molière pourrait résumer l'affaire qui fait tant parler et couler d'encre en Argentine.

Tout est parti d'un acte de tendresse et de douceur : le député Juan Emilio Ameri, chez lui en télétravail, a embrassé un sein de sa compagne... Seulement voilà, à cause des restrictions imposées par la pandémie de Covid-19, il se trouvait alors en visioconférence afin de participer à une session parlementaire qui se tenait hier 24 septembre à Buenos Aires, et tous ses collègues ont assisté à la scène en direct sur l'écran géant installé dans l'hémicycle. L'histoire a rapidement pris une dimension érotique et scandaleuse à travers tout le pays.

La vidéo du "moment fatal" tourne désormais sur de nombreuses télévisions argentines et sur internet (voir ci-dessous le média en ligne Nexofin), et encore plus évidemment sur les réseaux sociaux.

Une sorte d' "apothéose" parmi les autres déboires des députés

Résultat, l'élu de la province de Salta, dans le nord-est, a été suspendu. Une commission disciplinaire parlementaire va se réunir pour décider, ou non, d'une sanction à son encontre qui sera rendue publique dans les jours qui viennent.

Avant d'interrompre la session de jeudi, le président du Parlement argentin, Sergio Massa, s'est dit offusqué, rappelant au passage les différents déboires qu'a connu l'instance ces derniers mois :

Tout au long de ces mois en télétravail, nous avons vécu différentes situations où un député s'est endormi, où un autre s'est caché, mais aujourd'hui nous avons vécu une situation qui dépasse les règles de bienséance de cette maison

La faute à internet et à "pas de chance"

Se confondant en excuses, exprimant des regrets et parlant de sa "grande honte", le député a expliqué qu'il pensait que sa connexion internet avait été interrompue pour des raisons techniques au moment où il a embrassé le sein de sa conjointe.

Ici, dans tout l'intérieur du pays, la connexion est très mauvaise. Ma conjointe est sortie des toilettes, je lui ai demandé comment étaient ses prothèses et je l'ai embrassée, car il y a dix jours elle a été opérée pour des prothèses mammaires Juan Emilio Ameri Député d'Argentine

Résigné, Juan Emilio Ameri, a aussi mis sa mésaventure sur le dos de la malchance :