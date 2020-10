Tempête Alex : le bilan des crues s'alourdit en France et en Italie

Au moins sept morts et de nombreux disparus dans le sud-est de la France et le nord de l'Italie, les bilans s'alourdissent après les crues dévastatrices de vendredi dernier.

Les secours sont à pied d'oeuvre en France comme en Italie après les crues dévastatrices qui ont suivi les pluies diluviennes de la tempête Alex. Les dégâts sont considérables. Et le bilan humain s'alourdit. Dans les vallées dévastées par les flots, seul résonne le bruit des hélicoptères. Beaucoup de routes sont coupées.

Quatre victimes ont été retrouvées dans l'arrière pays niçois. Et selon les pompiers, il reste encore huit personnes portées disparues qui ont été vues emportées par les eaux. Treize autres dont on est sans nouvelles sont aussi recherchées. Côté italien, on déplore au moins trois morts.

"Les villages sont devenus des îles"

Dans la vallée de la Roya à la frontière avec l'Italie, des villages comme Fontan, Saorge et Tende ne sont accessibles qu'à pied. "Tous les villages sont devenus des îles. Entre Fontan et Tende, la route est coupée, il n'y a que des îles. C'est très inquiétant quand on voit que la route s'est fait emportée il y a six ans ici, ça a pris six mois pour la reconstruire, juste la route", témoigne cet habitant de Saorge.

Parmi les priorités : ravitailler les habitants isolés en produits de première nécessité. Il faut déblayer les routes mais aussi certaines voies ferrées victimes d'éboulements. L'urgence est également au rétablissement des réseaux téléphoniques et électriques.

Emmanuel Macron est attendu en milieu de semaine sur la zone sinistrée