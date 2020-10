Nouveau record pour Soyouz, la doyenne des fusées

Nouveau vol et nouveau record pour la doyenne des fusées. Soyouz a conduit à bon port une astronaute américaine et deux cosmonautes russes. Et c'est seulement en trois heures au lieu des six habituelles qu'ils ont rejoint la Station spatiale internationale. Soyouz a décollé du cosmodrome de Baïkonour au petit matin.

L'Américaine Kathleen Rubins et les Russes Sergueï Ryjikov et Sergueï Koud-Svertchkov rejoignent trois autres spationautes à bord de l'ISS, symbole durable mais rare de la coopération spatiale entre Russes et Occidentaux.

Ce vol avait lieu entre deux lancements vers l'ISS de la fusée SpaceX, qui permet à nouveau aux États-Unis d'envoyer des équipes dans l'espace.

Les spéculations sur une relance de la course à l'espace avec l'émergence de cet acteur privé vont bon train, mais les trois scientifiques partis ce mercredi ont préféré insister sur l'aspect fédérateur de ces missions.