Reconfinement partiel, record et port du masque : le point sur l'épidémie en Europe

Les rues de Bruxelles noires de monde en journée, mais totalement vides durant la nuit. Les autorités ont avancé à 22 heures le couvre-feu imposé dans le pays et ordonné la fermeture des magasins dès 20 heures. Il faut dire que la Belgique est le pays d'Europe le plus touché par le Covid-19 proportionnellement à sa population, et les hôpitaux - comme celui de Liège - peinent à faire face à l'afflux de patients.

En Espagne, ce n'est pas d'un couvre-feu dont il s'agit, mais bien d'un reconfinement partiel. Madrid, Valence, Grenade ou la Castille-et-Leon ont déjà franchi le pas pour endiguer la deuxième vague de l'épidémie. L'Espagne a été le premier pays d'Europe a franchir le million de contaminations avérées, quelques jours avant la France, où l'état d'urgence sanitaire a été prolongé jusqu'au 16 février.

En Italie, près de 20 000 cas ont été recensés au cours des dernières 24 heures, un record. Ce qui pourrait inciter le gouvernement à durcir les mesures de restrictions. Au grand dam de ces manifestants réunis hier à Milan pour protester contre le couvre-feu déjà en vigueur en Lombardie.

A Berlin, le port du masque est désormais obligatoire sur les marchés et dans les rues les plus fréquentées. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, plus de 10 000 cas ont été recensés à travers l'Allemagne en une seule journée et la chancelière Angela Merkel n'exclut pas un nouveau tour de vis.

En Grèce, le port du masque a été imposé dans tous les lieux publics, en intérieur comme en extérieur. Et un couvre-feu a été instauré dans les villes les plus durement frappées, notamment Athènes.

Enfin en Pologne, l'intégralité du territoire est maintenant en "zone rouge", le plus haut niveau d'alerte. Par ailleurs, le président Andrzej Duda a annoncé qu'il avait été testé positif au Covid-19.