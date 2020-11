Pourquoi les éoliennes offshore sont-elles de plus en plus grandes ?

Les éoliennes en mer continuent de gagner en taille et en puissance rendant cette source d'énergie plus abordable et plus compétitive comparé aux carburants fossiles traditionnels.

Selon WindEurope, la capacité d'une éolienne a augmenté en moyenne de 16% par an depuis 2014. En 2019, une turbine moyenne produisait 7,8 MW, 1 MW de plus qu'en 2018.

Cette augmentation s'explique par des rotors de diamètre de plus en plus grand, des pales plus longues et plus aérodynamiques, mais aussi des améliorations constantes au niveau des matériels et des systèmes informatiques utilisés dans la production d'électricité.

Ces évolutions technologiques portent la croissance de ce secteur encouragée par l'Union européenne.

Des leaders industriels comme Siemens Gamesa et General Electric ont déjà sorti leurs modèles de 12 MW et même 14 MW avec des diamètres de rotor de plus de 220 mètres.

Euronews a visité le terminal pour lourdes charges du port d'Ostende en Belgique que Siemens Gamesa utilise pour installer 58 de ses éoliennes de 8,4 MW dans le parc éolien offshore SeaMade à proximité.

"Plus les pales balayent de surface, plus elles produisent d'énergie"

Jan Claes, manager de projet senior chez Siemens Gamesa Renewable Energy nous guide dans les installations : "Ces pales ont une longueur de 81,4 mètres, leur largeur peut aller jusqu'à environ 5,4 mètres," précise-t-il.

"Nous avons de plus en plus besoin d'énergie verte et plus les pales sont grandes, plus elles balayent de surface et plus elles peuvent produire d'énergie," explique-t-il.

"Toujours plus performantes"

La puissance des éoliennes augmente constamment," renchérit Jan Claes. "Et à l'intérieur de l'éolienne elle-même, il y a beaucoup de technologie : on investit beaucoup dans la recherche pour les rendre toujours plus performantes avec de moins en moins de composants," indique-t-il. "Ce qui veut dire moins de maintenance, il y a moins de choses qui peuvent casser," dit-il.

"La demande continue de croître"

_"L'avenir s'annonce radieux pour l'énergie éolienne : la demande est forte dans le monde entier,"_ assure le manager de projet senior.

"Aujourd'hui, rien qu'au niveau de notre entreprise Siemens Gamesa, nous avons installé pour plus de 50 gigawatts d'éoliennes à travers le monde et la demande continue de croître : l'énergie verte, c'est l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants," assure-t-il.