Un réseau français aide les entrepreneurs en difficulté à rebondir

Quand une entreprise va mal, l'impact est certes financier, mais les conséquences vont au-delà pour son propriétaire. Pour accompagner les entrepreneurs en difficulté qui aujourd'hui, sont nombreux à subir les effets de la pandémie de Covid-19, des dispositifs d'aide existent. En France, un réseau d'associations les épaule dans leurs démarches pour relancer une activité ou devenir salarié.

En Bretagne, près de Saint-Malo, Ollivier Christien a bénéficié de son soutien et aujourd'hui, la nouvelle boulangerie qu'il dirige avec sa femme a trouvé sa clientèle. Il a ainsi remis la main à la pâte après une cessation d'activité.

En 2016, il avait dû fermer sa précédente boulangerie près de Paris après une dispute avec un associé. Il a contacté Second Souffle, l'une des six associations du réseau du Portail du Rebond qui opère dans tout le pays.

"Rendre les choses moins stressantes"

"C'est un concours de circonstance [ndlr : qui m'a fait me tourner vers Second Souffle] : j’avais une société qui était en difficulté à Bois-Colombes et la mairie m’a conseillé de prendre contact avec Second Souffle pour rétablir une communication plus saine, notamment avec tous les organismes bancaires, les impôts ou de l'État," raconte Ollivier Christien. "Elle vous aide à rendre les choses moins stressantes quand votre entreprise ne va pas très bien," précise-t-il.

L'aide qu'il a ainsi reçue a été cruciale selon le boulanger : "C'était très important, j’étais dans une phase où il fallait absolument que je clôture ma société avant de faire quoi que ce soit," dit-il. "J’avais perdu contact avec mon premier expert-comptable, donc Second Souffle m'a conseillé d’autres cabinets qui ont permis de résoudre ce problème pour pouvoir rebondir vers une autre société," indique-t-il.

Philippe Le Meur, secrétaire général de Second Souffle, a épaulé Ollivier Christien quand sa situation s'est dégradée. Il nous précise les services offerts par son organisation.

"En plus des conseils en comptabilité, l’association accompagne ces entrepreneurs suivant une méthodologie qui permet de faire une photographie de la situation de l’entreprise ou de l’entrepreneur, l’idée étant de lui permettre de rebondir sur un nouveau projet entrepreneurial ou salarial," explique-t-il.

"Chaque association a ses propres spécificités"

Nous lui demandons comment les associations du réseau se complètent les unes les autres et de quelle manière leur soutien a évolué avec la pandémie.

"Chaque association possède ses propres spécificités et crée ainsi la chaîne de valeur du Rebond," répond Philippe Le Meur. "Suite à la pandémie de Covid-19, des réunions mensuelles sont organisées avec les six associations afin de faire remonter la situation à la direction générale des entreprises au ministère des Finances," fait-il remarquer.

Pour la qualité de son travail, le Portail du Rebond a remporté le Grand prix du Jury des Prix européens de la promotion de l'esprit d'entreprise 2020.

Décernées depuis 2006, ces récompenses ont aidé à la création de milliers d'entreprises et d'emplois.

Un maître-mot : anticiper

Avec le recul, Ollivier Christien tire un enseignement de son expérience aux côtés de Second Souffle. Voici le conseil qu'il donnerait aux entrepreneurs en difficulté.

"Si je pouvais me permettre, ce serait surtout d'avertir ses fournisseurs et sa banque quand on sait qu’on aura des difficultés de trésorerie et ainsi de mieux anticiper les dépenses à venir," indique le boulanger.

Philippe Le Meur, secrétaire général de Second Souffle euronews

La parole de l'expert

Philippe Le Meur est secrétaire général de Second Souffle. Notre journaliste Paul Hackett a évoqué avec lui la manière dont son association aide les entrepreneurs en difficulté.

Paul Hackett, euronews :

"Qu'est-ce que Second Souffle et comment votre organisation aide-t-elle les entrepreneurs en difficulté ?"

​Philippe Le Meur, secrétaire général de Second Souffle :

"Second Souffle est une association qui s'est donnée pour mission d'accompagner tous les entrepreneurs en rebond ou en difficulté que ce soit avec ou sans leur entreprise, sans critère de sélection, ni critère de temps. Chaque entrepreneur en difficulté est accompagné par un parrain pour le guider dans sa démarche de rebond suivant notre méthode 1-2-3 : accueillir, accompagner et rebondir."

Paul Hackett :

"Et comment Second Souffle vient-elle en complément du soutien du réseau du Portail du Rebond ?"

Philippe Le Meur :

"Chaque association du Portail du Rebond possède ses propres spécificités : en fonction de la demande de l'entrepreneur en difficulté, celui-ci sera réorienté vers l'association qui répond le mieux à la requête initiale : à savoir, un soutien psychologique, une aide dans les difficultés rencontrées par l'entrepreneur et la possibilité d'un rebond en tant qu'entreprise ou salariat."

Paul Hackett :

"De nombreuses entreprises en France connaissent une mauvaise passe en ce moment. Comment Second Souffle adapte-t-elle son soutien pour aider les entreprises affectées par la pandémie ?"

Philippe Le Meur :

"La crise sanitaire actuelle et les confinements successifs ne feront qu'aggraver la situation. Il est à prévoir une recrudescence des liquidations judiciaires dès le premier trimestre 2021. Ainsi, pour préparer cette recrudescence des sollicitations des entrepreneurs en difficulté, Second Souffle s'est organisée pour former des bénévoles de façon mensuelle jusqu'à la fin du mois de juin 2021."

Éléments clés

• Les Prix européens de la promotion de l'esprit d'entreprise (EEPA) récompensent des organisations et des projets en Europe qui font la promotion de l'entrepreneuriat et des petites entreprises au niveau national, régional et local.

• Depuis 2006, plus 4440 projets ont participé à cette compétition. Ils ont permis la création de milliers d'entreprises.

• Depuis 2013, le Portail du Rebond a aidé 15.000 entrepreneurs en difficulté.

• Les six associations du Portail Du Rebond sont présentes dans plus de 70 villes en France.

