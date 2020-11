Covid 19 : un plan de vaccination en cinq phases

En France, la campagne de vaccination contre le Covid 19 doit démarrer à la fin de cette année. Premier objectif de la Haute autorité de santé : "protéger en priorité les plus vulnérables et ceux qui s'en occupent". Seront donc vaccinées en premiers, les personnes âgées résidant en Ehpad soit 750.000 personnes visées.

Egalement concernés par cette première phase de vaccination, les salariés des Ehpad "qui présentent un risque de forme grave : les professionnels de plus de 65 ans et/ou avec comorbidité(s))". Ils représentent quant à eux 90.000 à 100.000 personnes.

Ces personnes là seront vaccinée à l’arrivée des toutes premières doses de vaccin explique la Haute autorité de santé (Has). Elle a détaillé ce lundi les 5 phases progressives de cette vaste campagne qui deviendra plus massive dans un deuxième temps.

La deuxième phase devrait concerner l'ensemble des personnes âgées, en commençant par "les personnes ayant plus de 75 ans, puis les personnes de 65 à 74 ans ayant une comorbidité, puis les autres personnes de 65-74 ans", ainsi que les "professionnels du secteur de la santé, du médico-social et du transport sanitaire, en priorisant les professionnels âgés de plus de 50 ans" ou présentant un facteur de risque de forme grave.

Dans une troisième phase, suivraient "l'ensemble des personnes de plus de 50 ans ou de moins de 50 ans mais à risque de forme grave du fait de leurs comorbidités" ainsi que "l'ensemble des professionnels du secteur de la santé et du médico-social" et les "professionnels issus des secteurs indispensables au fonctionnement du pays" (sécurité ou éducation par exemple).

La HAS recommande d'élargir dans un quatrième temps aux "professionnels dont l'environnement de travail favorise une infection (contacts réguliers du public, milieu clos...)" et aux "personnes vulnérables ou précaires ayant un pronostic moins favorable en cas d'infection par la Covid-19 (résident en hôpital psychiatrique, sans domicile fixe, détenus...)".

Enfin, dans une cinquième et dernière phase, "sous réserve que les allocations de doses vaccinales auront été suffisantes pour vacciner chacune des populations prioritaires, la vaccination des personnes de plus de 18 ans et sans comorbidité pourrait alors être initiée".

"Tester, alerter, protéger, soigner"

Rappelons que la vaccination contre le Covid 19 n'est pas obligatoire en France. Elle s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie du gouvernement "tester, alerter, protéger [et] soigner". Mais convaincre les Français ne devrait pas être facile. Seuls 41 % d'entre eux ont l’intention de se faire vacciner contre le Covid-19, selon un sondage IFOP pour Le Journal du dimanche.

La perspective d’un vaccin protégeant contre le Covid-19 s’est concrétisée ces dernières semaines avec une pluie d’annonces de laboratoires sur l’efficacité de leur vaccin.

Au niveau européen, "tous les pays membres de l’Union auront accès à un vaccin en même temps, dès qu’il aura été approuvé", selon la commissaire européenne à la santé, Stella Kyriakides.