A l'heure où l'ensemble du secteur culturel européen doit faire face à la pandémie et aux drastiques restrictions sanitaires, le Prix européen Art Explora – Académie des beaux-arts, vient donner une note d'espoir et tourne son regard vers l'avenir, en récompensant plusieurs musées européens pour leur projet d'élargissement des publics.

Comment rendre les musées et les artistes exposés attractifs, participatifs, interactifs ? C'est la question que s'est posée Art Explora, une organisation à but non lucratif qui a pour ambition de partager la culture avec le plus grand nombre de personnes possible, attirer de nouveaux publics peu familiers des musées en rendant possible au maximum l'accès aux institutions et aux oeuvres.

Un fonds a été crée concomitamment cette année, doté de 150 000 euros, à se répartir entre les trois gagnants finaux

La cérémonie de remise de ce prix, diffusée en en partenariat sur Euronews, est à suivre le 3 décembre 2020 à 11h45 dans le lecteur vidéo de cet article.

Pour Frédéric Jousset, l’entrepreneur et mécène français qui a lancé Art Explora en novembre 2019, ces récompenses doivent servir à "mettre un coup de projecteur et d'accélérateur sur [des] initiatives qui sortent des sentiers battus."

Des centaines de dossiers venus de l'Europe entière

Pour cette première édition du Prix européen Art Explora – Académie des beaux-arts, c'est 350 dossiers de candidatures issus de 20 pays européens qui ont été reçus et jugés. Au menu : innovations numériques, actions hors les murs, projets éducatifs ou ludiques, et même réalité virtuelle...

Les dossiers ont été départagés d'abord par un comité de pré-sélection, qui en choisi 23. Puis, un jury composé de 12 personnalités issues du monde de l'art, des médias et de la culture, choisit au final les trois gagnants du Prix Art Explora.

Les membres du jury :