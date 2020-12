Test non concluant pour le Vaisseau Spatial 2 de Virgin Galactic

Test non concluant pour le Vaisseau Spatial 2, un prototype d'avion spatial créé par Virgin Galactic. Les deux pilotes ont dû faire machine arrière samedi et réatterrir une heure seulement après le décollage. Il y avait un passager à bord. Les trois individus sont sains et saufs.

En cause, un dysfonctionnement technique. L'entreprise de Richard Branson prépare des vols commerciaux et touristiques dans l'espace dès l'année prochaine. Le but de ce vol était de tester la cabine du passager, les stabilisateurs et les contrôles de vol.

Le Vaisseau spatial avait décollé de la base America située au Nouveau-Mexique. 600 personnes ont déjà déboursé plus de 200 000 euros ces dernières années pour faire partie des premiers "touristes spatiaux".