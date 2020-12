La France suspend tous les déplacements en provenance du Royaume-Uni pour 48 heures

La suspension des vols en provenance du Royaume-Uni gagne peu à peu les pays de l'Union.

Après la découverte d'une mutation du Covid-19 qui expliquerait la propagation du virus Outre-Manche, les autorités britanniques ont décidé de reconfiner Londres et le sud de l'Angleterre. Du côté de la Belgique, pas de vols ni de trains venus du Royaume-Uni. Des restrictions adoptées par les Pays-Bas et l'Italie, mais aussi la France dès dimanche minuit et ce pour 48 heures. L'Allemagne et l'Autriche envisagent aussi cette option.

"Il est plus important que jamais que les gens soient responsables", martèle Matt Hancock, ministre britannique de la santé. "Il faut non seulement respecter les règles, mais, même dans le cadre de ces règles, restreindre les contacts sociaux autant que possible, car c'est une question de vie ou de mort".

Le Premier britannique Boris Johnson a annoncé un retour à la case confinement dès ce dimanche pour Londres et le sud de l'Angleterre, afin d'endiguer le rebond virulent de la pandémie.

"J'ai parlé au Premier ministre mercredi", relate Keir Starmer, chef de l'opposition travailliste britannique, "et il a rejeté l'idée d'un reconfinement, a souhaité à tous un "joyeux Noël", mais trois jours plus tard seulement, il a fait volte-face. Et je pense que la population britannique a droit à une gouvernance plus assurée que ce qu'on connaît. Ils sèment la confusion au moment où on a besoin de certitudes".

Selon les autorités britanniques, la nouvelle variante du Covid-19 se propagerait plus facilement, avec une probabilité de transmission en hausse de 70 % par rapport à la souche initiale. L'Ecosse et l'Irlande du Nord ont aussi annoncé un reconfinement, qui sera mis en place dès le lendemain de Noël.