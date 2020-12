Des manifestations en petits groupes, et des arrestations à Minsk

Une centaine de personnes ont été détenues dans la capitale biélorusse dimanche lors des manifestations antigouvernementales qui ont eu lieu à la suite de la réélection du dirigeant autoritaire du pays et qui se poursuivent pendant plus de quatre mois.

Des foules de personnes ont participé à des dizaines de petits rassemblements dispersés dans tout Minsk - une nouvelle tactique utilisée par l'opposition.

Au lieu d'un seul grand rassemblement, elle vise à rendre plus difficile pour les forces de sécurité de cibler les manifestants.

Les manifestants portant des drapeaux rouge et blanc, symbole de la protestation, se sont rassemblés en groupes et ont défilé dans les quartiers résidentiels de la ville, exigeant la démission du président Alexandre Loukachenko et protestant contre la violente répression de son gouvernement à l'encontre des activistes et des manifestants pacifiques.