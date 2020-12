Les restaurateurs d'art s'activent sur la tour de Pise, au bout d'une corde

Ce n'est pas le travail le plus sûr du monde, mais quelqu'un doit le faire.

La tour penchée de Pise a besoin que sa façade soit contrôlée régulièrement et la façon la plus simple de le faire est de se pendre au bout d'une corde.

Le travail de ces restaurateurs d'art consiste à vérifier non seulement l'état des piliers et des décorations, mais aussi leur stabilité et le risque éventuel de chute de pierres. Et la période est propice.

"Nous avons profité de la fermeture, explique Roberto Cela, le directeur technique de l'Opéra Primatiale Pisana, pour organiser un stage de formation et un cours de recyclage : cours de recyclage pour les deux restaurateurs qui faisaient déjà cette activité et cours de formation pour quelques jeunes restaurateurs".

Si vous pensez à devenir restaurateur d'art en Italie parce que vous appréciez le confort d'un travail minutieux sur une peinture ou une mosaïque, détrompez-vous. Vous pourriez finir par travailler sur la tour de Pise et cela signifie que vous devrez voltiger de haut en bas comme de vrais acrobates.

Ils sont 8, 4 femmes et 4 hommes hautement qualifiés qui n'ont pas besoin d'échafaudages pour travailler sur la tour la plus célèbre d'Italie, mais ce dont ils ont besoin, c'est d'une bonne dose de courage et d'engagement.

"Le moment où l'adrénaline est au maximum, nous explique Chiara Di Marco, une jeune restauratrice, c'est quand on descend depuis le sommet et qu'on se retrouve en vol : les émotions sont fortes. De plus, vous pouvez regarder les monuments sous un angle complètement différent et c'est une expérience vraiment passionnante".

"On vérifie des parties très précises, ajoute Mirco Bassi, un de ses collègues, alors si quelqu'un d'autre travaille à vos côtés, quatre yeux valent mieux que deux. En outre, pour des raisons de sécurité, quelqu'un est prêt à intervenir si vous avez besoin d'aide".

Depuis le haut de la tour la vue sur la Place des Miracles et sur la ville de Pise est toute aussi impressionnante que le travail de ces experts qui la préservent.