En maison de retraite, la "dog thérapie" soulage les résidents

Zeus est un chien pas comme les autres. Le bichon est le chouchou des résidents de la maison de retraite Hebrew Home, à New York. Jeff, 80 ans, attend impatiemment sa visite quotidienne. Depuis 20 ans, l'établissement pratique la thérapie canine. Le

"Les résidents ont peu de contact, Catherine Farrell, chef des activités thérapeutiques . Et donc avec les chiens, ils peuvent les toucher et ils peuvent avoir cette sensation tactile qu'ils désirent tellement et qui leur manque tant ".

Deux nouvelle recrues sont arrivées : Redwood et Kida doivent être formés

"C'est vraiment une joie de voir le visage des résidents s'illuminer lorsque nous frappons à leur porte et que nous disons : "J'ai un visiteur, et puis ils voient qui c'est et ils sont heureux, ajoute Catherine Farrell, e_t tout leur comportement change."_

Le dogue allemand Marley a ses habitudes avec Elizabeth, qui se remet d'un accident cérébral. Cet échange est essentiel, car le confinement a isolé ces personnes, privées de leur famille. Contre quelques caresses, Marley et Zeus sont un médicament efficace.