Allemagne : au zoo de Berlin, les animaux raffolent des sapins de Noël

Par Euronews

Après les fêtes, le zoo de Berlin offre des sapins de Noël invendus à certains animaux qui s'en servent pour jouer ou se nourrir.

Après Noël, direction le zoo! Les sapins invendus sont offerts à certains animaux du parc zoologique de Berlin, comme ces pachydermes, qui en raffolent.

Mais en fonction des espèces, les réactions varient. Contrairement aux éléphants, certains animaux en apprécient juste l’odeur, d’autres s’en servent comme distraction.

Cette pratique a été mise en place par le zoo il y a quelques années, pour le plus grand bonheur des animaux. L’objectif est de les stimuler en introduisant des éléments différents dans leur environnement. Mais l’initiative a également pour but de sensibiliser au recyclage et à l'écologie.