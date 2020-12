Face au nouveau variant du Covid-19, le Japon ferme ses frontières

Le Japon annonce une nouvelle législation face à la résurgence de la pandémie. Mesure la plus spectaculaire : la fermeture de ses frontières. Plus aucun étranger ne peut pénétrer sur son sol depuis ce lundi et jusqu'au 31 janvier au moins. Une réponse au nouveau variant du Covid-19 détecté sur sept invidividus.

"Pour sauver des vies humaines et prendre des mesures de précaution, j'ai annoncé samedi que le Japon interdira l'entrée sur territoire à tous les ressortissants étrangers, a déclaré le Premier ministre nippon Yoshihide Suga. Le virus a muté et il est devenu plus contagieux au Royaume- Uni mais les mesures principales que nous prenons sont les mêmes. S'il vous plaît, lavez-vous les mains, portez des masques et prenez toutes les mesures possibles contre le virus."

Les autres mesures du dispostif doivent être soumises au Parlement tout début janvier. Elles se veulent plus contraignantes pour s'assurer de la fermeture des commerces, peu respectée au printemps. Elles prévoient aussi des sanctions en cas d'infraction. Le Japon déplore un peu plus de 3 000 morts depuis le début de la pandémie.