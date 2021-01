Grèce : les écoles et les crèches rouvrent mais le confinement est prolongé

Une bouffée d'oxygène pour des milliers d'enfants et de parents. En Grèce, après deux mois de fermeture, les crèches, les jardins d'enfants et les écoles primaires ont rouvert leurs portes ce lundi. Pour autant, le confinement strict du pays reste en vigueur et a même été prolongé jusqu'au 18 janvier. Ce qui n'empêche pas certains parents d'être inquiets. La Grèce déplore plus de 5000 décès depuis l'apparition du virus en février dernier.

"Ma femme et moi voulions attendre une semaine de plus pour avoir une meilleure compréhension de la situation. Et pour voir comment les choses se passent et faire en sorte que les enfants retournent à l’école en toute sécurité. Mais nous comprenons les parents qui veulent envoyer leurs enfants à l'école maintenant, parce que ces derniers le réclamaient, ils avaient perdu ça" souligne Ioannis Georgiou, père de famille.

"Ce qui est sûr c'est que les enfants sont différents explique Spiros Pilios, vice-président du Conseil des parents d'élèves. Enfermés à la maison toute la journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec peu d'occasions de sortir, seulement pour se promener ou faire de l'exercice. Leurs amis et généralement l'école leur manquent. Ce que nous ne savons pas, c'est si tous les enseignants sont testés pour le Covid, c'est quelque chose qui nous préoccupe et que nous aimerions savoir ."

"Le confinement ne plait à personne, surtout pas aux enfants qui veulent voir leurs amis et avoir une vie sociale explique une mère de famille_. Pour nous parents, c'est la chose la plus importante maintenant et non le processus d'apprentissage_"

Les enfants eux sont unanimes : heureux et excités de retourner en classe même si le port du masque n'est pas apprécié par tous : " D'un côté j'ai un peu peur dit une petite fille, mais mes copains, les cours de gym et ma maîtresse__ m'ont tellement manqués".

"Je suis vraiment contente de revoir tous mes amis explique une autre élève de primaire, même si c'était bien d'avoir l'école en ligne parce qu'on était à la maison."

"Pour la deuxième fois en quelques mois, les enfants sont retournés dans leurs écoles. Ils espèrent que cette fois ils pourront terminer l'année scolaire dans leurs salles de classe. Mais tout dépendra de la pandémie" conclut Ioannis Karagiorgas, le correspondant à Athènes d'euronews.