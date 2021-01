Les chants de marins, nouveau phénomène viral sur TikTok

Et si les chants de marins, les sea shanty en anglais, allaient devenir le "son" de 2021 ? Après le rap, ces chansons d'un type totalement différent sont en train de cartonner sur l'application TikTok. Et c'est spécialement, le morceau "Wellerman" du groupe anglais The Longest Johns qui fait parler de lui sur cette plateforme vidéo spécialement prisée par les ados.

Ce n'est toutefois pas la chanson originale à proprement parler qui devient virale, mais ce sont des reprises enchaînées à plusieurs voix et instruments qui font le buzz.

Ces performances reposent sur la fameuse fonction duo de TikTok. Ainsi, pour réaliser ces vidéos, une première personne chante la chanson, une deuxième la reprend avec une autre hauteur de voix (soprano chez les femmes, ou basse chez les hommes). Et ainsi de suite. Puis des instruments s'ajoutent. Le résultat est spécialement probant. La vidéo que nous nous avons intégrée au-dessus n'est sans doute pas la dernière, d'autres lignes vocales et instrumentales risquent sans doute de s'inviter à la composition finale.

Ci-dessous, écoutez une vidéo moins aboutie de ce même morceau, avec moins de participants :

Pour The Longest Johns, une formation basée à Bristol, cette exposition est une aubaine. "Wellerman" sorti en 2018 sur leur album "Between Wind and Water" est en train de connaître une seconde naissance. Ce titre a déjà été écouté plus de 4,5 millions de fois sur Youtube. Et à n'en pas douter, le nombre de nouveaux visionnages doit être spécialement important ces derniers jours.

Le groupe a même posté "sa" version de "sa" chanson sur TikTok :

Pour la petite info, les membres du groupe ont aussi une chaîne sur Twitch, la plateforme de diffusion en direct de jeux vidéo, où ils enchaînent les parties de "Sea of Thieves", un jeu de... pirates !

Dans la vraie vie, les quatre gaillards du sud-ouest de l'Angleterre ont coutume d'interpréter leur répertoire lors de festivals consacrés aux chants de marins comme à Falmouth au Royaume-Uni. Peut-être iront-ils cet été, auréolés de leur succès sur TiKTok et si la situation sanitaire le permet, à Paimpol pour l'édition 2021 du festival ad hoc pour "nous apporter sucre et thé et rhum" comme ils le chantent dans leur chanson ?