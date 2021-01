La langue irlandaise s’ancre sur la scène européenne

Pour les locuteurs irlandais c’est l’histoire qui est en marche. La Cour de justice de l’UE a tenu jeudi sa première audience en gaélique irlandais. C’est une question d’étiquetage des produits vétérinaires qui est à l’origine de cette procédure. En Irlande les mentions doivent être faites dans les deux langues officielles du pays à savoir l’irlandais et l’anglais. Or cette règle n’est pas toujours scrupuleusement appliquée.

Pour la plaignante cette première est une victoire qui ancre plus encore le gaélique d’Irlande parmi les 24 langues officielles de l’Union européenne. Les locuteurs irlandais espèrent ainsi que cette audition renforcera un peu plus leur voix au sein du projet européen. Micheál Ó Conchúir, membre du Comité des régions, ne cache pas sa "fierté pour notre langue et cela signifie que nous sommes prêts pour discuter et débattre en pleine lumière dans notre propre langue."

L’année prochaine la langue irlandaise prendra plus encore de place sur la scène européenne puisqu’elle deviendra langue de travail dans les institutions. De nombreux emplois seront à pourvoir pour les traducteurs et les interprètes. L’irlandais est la langue maternelle d’environ 100 000 personnes dans un pays de 4,5 millions d’habitants. Le défi sera de trouver des candidats et de les convaincre d’aller à Bruxelles et à Luxembourg.