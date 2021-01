Covid-19 : les hôpitaux au bord de la saturation au Portugal

Le système hospitalier est au bord de la saturation au Portugal, dans les zones les plus touchées par la pandémie de Covid-19. Le nombre de patients hospitalisés en réanimation est tout proche des capacités maximales des hôpitaux du pays. Et la proportion de nouveaux cas journaliers par million d'habitants est l'une des plus élevées d'Europe.

Le pays a été reconfiné depuis vendredi, mais dans l'immédiat les patients pourraient continuer à affluer davantage encore dans les prochains jours. "Je n'ai jamais vu autant de morts en si peu de temps dans ma vie professionnelle", raconte Ricardo Batista Leite, député et médecin. "C'est horrible de voir les médecins devoir établir des priorités pour déterminer quels patients sauver, et déterminer qui vit et qui meurt. Il n'y a pas assez de lits de réanimation et il y a peu de places disponibles dans les hôpitaux. Nous devons souvent intuber les patients aux urgences. Je vois des collègues épuisés, pleurer, parce qu'ils ne peuvent plus supporter cette situation".

Le Portugal a entamé vendredi un nouveau confinement pour au moins un mois. Mais est-il suffisamment strict ? Le président du Collège de médecine de soins intensifs propose notamment de fermer les écoles et demande un confinement au moins aussi strict que celui du printemps dernier.