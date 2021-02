Les incendies repartent à l'assaut de l'Australie

On se souvient de ces extraordinaires incendies qui avaient ravagé le continent australien il y a un an. La Nouvelle-Galles du Sud et l'Etat de Victoria avaient été ravagés. L'Australie-occidentale avait été épargnée. Pas cette année. D'importants feux de forêts se sont déclarés aux portes de Perth, la grande métropole de l'ouest du pays.

Le chef du gouvernement Mark McGowan de la province dressait un premier bilan mardi matin : "Un certain nombre de maisons ont été perdues et on prévoit que les vents tourneront de l'est au nord-ouest. Les conditions météorologiques sont extrêmement changeantes. Pour les personnes touchées par l'incendie, un centre d'évacuation a été mis en place."

A l'exception d'un pompier hospitalisé après avoir été indisposé par les fumées, aucun blessé n'était signalé dans l'immédiat. Le feu s'étend sur plus de 7 000 hectares, près de la grande ville de Perth. Une sale semaine pour ses plus de 2 millions d'habitants, qui viennent d'être reconfinés pour 5 jours après l'apparition d'un premier cas de transmission locale du coronavirus en 10 mois.