L'Australie doit toujours faire face à plus de 150 incendies

La capitale de l'Australie Canberra a été placée ce dimanche en tête des villes les plus polluées du monde. Les fumées des incendies ont même envahi le ciel d'Auckland en Nouvelle-Zélande qui se situe pourtant à plus de 2000 kilomètres des côtes australiennes.

“O_n choisit nos cibles et nos batailles. Nous avons déterminé quelles maisons nous pouvions sauver... On se bat en espérant que nous gagnerons la bataille. Nous ne les remportons pas toutes. Mais nous avons eu quelques bonnes victoires la nuit dernière_", explique Troy Dawley, le capitaine du service rural des pompiers de Nouvelle-Galles du Sud.

Les animaux sauvages payent aussi un lourd tribut. Plus de 500 millions de mammifères, d'oiseaux et de reptiles seraient morts depuis le début des incendies.

