Netflix écrase la concurrence aux nominations des Golden Globes

C'est l'antichambre des Oscars et, pour la première fois dans l'histoire, les nominations aux Golden Globes ont été annoncées virtuellement, suite à la pandémie de Covid. Netflix écrase la concurrence, une fois de plus.

Les prix sont décerné par la Hollywood Foreign Press Association. Sarah Jessica Parker, six fois lauréate du Golden Globe, et Taraji P. Henson, lauréat du Golden Globe, l'ont annoncé ce mercredi.

Et c'est sans surprise Netflix qui est en tête des nominations pour les séries Télé, près de trois fois plus que son plus proche concurrent, HBO, avec notamment 6 nominations pour la quatrième saison de The Crown...

Pour les films Cinéma, c'est la même domination de la part de Netflix avec pas moins de 22 nominations...

C'est David Fincher et son Mank interprété par un Gary Oldman en apesanteur qui arrive en tête avec 6 nominations.

L'histoire du scénariste Herman J. Mankiewicz qui écrivit pour Orson Welles le scénario de Citizen Kane (1941).

The Trial of the Chicago 7 arrive derrière avec 5 nominations, l'histoire vraie d'un groupe de manifestants anti-Vietnam accusés de conspiration en 1968...

Et Nomadland, enfin, qui avait remporté à Venise le Lion d'or, et servi Frances McDormand est une sérieuse prétendante au prix de la meilleure actrice.

Netflix domine donc sans contestation possible la première des grandes compétitions hollywoodienne, verdict pour les Golden Globes le 28 février, en attendant la cérémonie des Oscars... le 25 avril.

Toutes les nominations ici.