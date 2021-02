Ulster : le fil de la négociation entre l'UE et Londres n'est pas rompu

Le fil des négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni à propos de l'Irlande du Nord n'est pas rompu. Dans un tweet, Le vice-président de la Commission Maros Sefcovic se félicite d'un entretien "constructif" avec le ministre d'État britannique Michael Glove et se dit prêt à aller plus loin dans la discussion.

Toutefois, une solution rapide ne semble pas à l'ordre du jour. La question nord-irlandaise a été l'un des dossiers les plus épineux lors des négociations sur le Brexit.

La présidente de la Commission Ursula von der Leyen s'est excusée d'avoir brandi, le mois dernier, en pleine crise des vaccins, l'article 16 du protocole sur l'Irlande du Nord. L'objectif était d'éviter toute barrière en mer d'Irlande.

"Je ne suis pas sûr que je doive être félicité pour l'accord sur le Brexit, a déclaré Michel Barnier, négociateur européen en chef sur le Brexit. Bien sûr, j'ai rempli la mission mais pour répondre à votre question, le Brexit est un divorce et je ne pense pas qu'on puisse être félicités pour un divorce."

L'accord commercial conclu entre Londres et les 27 ont pour but d'éviter une frontière dure entre l'Ulster et la République d'Irlande, ce qui pourait remettre en cause le processus de paix sur l'île.