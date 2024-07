L'arrivée des travaillistes au pouvoir emmenés par Keir Starmer, a relancé les espoirs de voir certaines dispositions du brexit assouplies.

Depuis l'arrivée au pouvoir des travaillistes début juillet, certains britanniques attendent des changements concernant les relations du Royaume-Uni avec l'Union européenne.

Pendant toute sa campagne, le Premier ministre Keir Starmer a rappelé que l'accord signé par ses prédécesseurs n'était pas satisfaisant et devrait être amendé sur certains points.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer à Downing Street, le mardi 9 juillet 2024. Ian Vogler/WPA

"Nous pensons que nous pouvons obtenir un meilleur accord que l'accord bâclé que Boris Johnson a ramené à la maison... et nous y travaillerons. Il faut bien comprendre le travail qui doit être fait et la nature du défi. » a-t-il martelé à plusieurs reprises.

La question essentielle est de savoir si une nouvelle approche permettra d'améliorer l'engagement et les relations commerciales et comment elle affectera l'importante population de citoyens de l'UE vivant dans le pays.

Des jeunes européens expatriés aimeraient que les choses changent

La plus grande partie des Européens vivant à Londres sont de jeunes adultes. L'approche de Keir Starmer face aux défis actuels suscite un espoir prudent. Beaucoup sont impatients de voir pour commencer le rétablissement de la liberté de circulation.

"Je suis légèrement plus optimiste que je ne le serais avec les conservateurs." explique Victoria Croda-Pinto, une habitante de la capitale britannique.

"Il y a tellement d'avantages et d'inconvénients. Mais la première chose que nous avons ressentie, c'est du soulagement." déclare Ricardo Hyoiti Guiatoko qui habite également Londres.

"J'ai l'impression que nous sommes divisés dans un certain sens. Par le passé, c'était vraiment différent parce que nous étions tous ensemble. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cassé." déplore Elisa Consiglio, une italienne vivant à Londres.

Un futur incertain

L'issue du plan du parti travailliste visant à renforcer les liens avec l'Europe reste incertaine, car elle dépend en grande partie de facteurs externes, notamment des prochaines élections présidentielles aux États-Unis. Seul le temps nous dira si ces efforts conduiront à des liens plus étroits et à une plus grande prospérité entre le Royaume-Uni et l'Europe.

Le professeur Jonathan Portes, éminent spécialiste des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne au King's College de Londres, pense qu'il faudra un certain temps avant que les perspectives d'avenir ne deviennent claires.

Jonathan Portes, professeur au King's College euronews

« Si des accords positifs sont conclus rapidement, ils pourraient générer une dynamique politique et économique qui pousserait les deux parties à aller plus loin et plus vite, et l'on pourrait alors assister à un changement très réel. Pour l'instant, je pense que nous ne savons vraiment pas. Et cela dépendra aussi, franchement, de pressions et de considérations géopolitiques plus larges." déclare-t-il.