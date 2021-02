Judo : première journée du Grand Chelem de Tel Aviv 2021

Tel Aviv vibre de nouveau au rythme du Judo. La ville israélienne accueille pendant trois jours le premier tournoi Grand Chelem de l'année 2021.

Et en cette première journée de compétition, la Française Shirine Boukli, championne d'Europe, a affronté la double championne du monde, Daria Bilodid, en finale des -48 kg. L'étoile montante française a créé la sensation, faisant preuve d'une grande technique et remportant la victoire par Ippon en fin de combat.

Sylvan Adams, co-animateur du Grand Chelem de Judo 2021 de Tel-Aviv, a remis à Shirine Boukli sa médaille d'or. "Ce match n'était qu'une question de sentiments. Je me sentais bien, je ne me souviens pas de ce que j'ai fait, ni quand je l'ai fait. J'ai juste ressenti les choses. Et maintenant, c'est fini, et j'ai gagné par Ippon !", a déclaré la jeune femme à l'issue du combat.

Finale explosive aussi chez les hommes dans la catégorie -60 kg. L'Azerbaïdjanais Davud Mammadsoy a battu le Géorgien Temur Nozadze, avec ce spectaculaire Ō-uchi-gari. Il a reçu sa médaille d'or des mains de M. Michael Michaely, invité de Fédération internationale de judo (IJF).

La Britannique Chelsie Giles a enchaîné les exploits, en battant d'abord la championne olympique kosovare Majlinda Kelmendi. En finale des -52 kg, elle a affronté la favorite locale, l'Israélienne Gili Cohen, exécutant un fantastique Sankaku-jime pour maintenir son adversaire au sol et s'assurer la victoire. C'est le ministre de la Culture et des Sports d'Israël, Hili Tropper, qui lui a remis sa médaille d'or.

L'Espagnol Gaitero Martin a affronté le Biélorusse Dzmitry Minkou en finale des -66 kg, où il a remporté une victoire tactique, au bout d'un combat serré. Carlos Zegarra, directeur des sports de l'IJF pour le PanAmerica, lui a remis sa médaille "Je pense que l'organisation à Tel Aviv est géniale, tout est bien fait, et les protocoles sont très bons, et cela nous permet de pouvoir participer à la compétition. Même si, bien sûr, on aimerait bien sortir, et revenir un peu à la normale", a estimé l'Espagnol.

L'Israélienne Timna Nelson Levy a provoqué la joie de ses compatriotes, alors qu'elle a utilisé sa puissance brute pour dominer la Française Sarah Léonie Cysique entraînant une énorme quantité d'applaudissements - un moment tout simplement électrique. Alex Gilady, membre du CIO et vice-président de la commission de coordination des Jeux olympiques de Tokyo 2020, a remis sa médaille à la championne israélienne.

Enfin, la prise du jour a été effectuée par l'Indien Jasleen Saini, qui a réalisé un spectaculaire O-Goshi.