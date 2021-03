A Amsterdam, un concert pour tester l'après-Covid

Ils font la fête oui mais dans le cadre d'une expérience bien précise pour l'après-Covid.

Comment se réunir en grand nombre et en toute sécurité ? L'initiative du gouvernement néerlandais et de l'industrie de l'événementiel a fait 1300 heureux. Dans cette salle de concert d'Amsterdam, les fêtards sont divisées en groupes de 250 avec des règles différentes. On teste par exemple la quantité de salive libérée en chantant grâce à l'ingestion d'un liquide particulier :

"Il s'agit d'un colorant fluorescent. Il est inoffensif. On a les lèvres humides comme si on buvait normalement une bière. Et quand on chante, des gouttelettes se répandent dans notre environnement" explique Ruud Verdaasdonk, organisateur de l'expérience et chercheur à l'Université de Twente à Amsterdam.

Groupes avec masque ou sans, température mesurée dans la salle, capteurs de mouvements pour calculer le nombre d’interactions entre les fêtards : des contraintes qui n'en sont pas pour ces Néerlandais, trop contents de pouvoir enfin vivre un moment presque normal. Il va sans dire qu'ils ont tous été testés négatif avant l'expérience.

"Je n’ai jamais été aussi heureux cette année s'exclame un jeune homme. C'est bien. Une bonne bière, et nous sommes à un concert, c'est génial !"

"J'espère que ce concert- test nous permettra de revenir à la normale. Je l'espère vraiment" raconte une jeune Néerlandaise.

D'autres expériences similaires ont eu lieu aux Pas-Bas: une représentation théâtrale et un match de football avec du public.

De quoi faire rêver le monde entier...