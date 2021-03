Espagne : les jeunes de plus en plus accros aux jeux d'argent en ligne

En Espagne, de plus en plus de jeunes jouent à des jeux de paris en ligne. Le gouvernement espagnol tente d'imposer certains garde-fous aux sociétés de jeux d'argent en ligne, mais il est encore trop tôt pour savoir si ces mesures sont efficaces. Reportage de notre correspondant en Espagne Carlos Marlasca.

David a parié de l'argent pour la première fois à l'âge de 17 ans, quand le jeu d'argent en ligne n'était pas encore une addiction. Il allait le devenir. Au bout d'un certain temps, il finit par perdre près de 3 000 € en un week-end et doit suivre un programme pour mettre fin au cercle vicieux.

"A un moment donné, j'en suis arrivé au stade où au lendemain de ma paie, je n'avais plus d'argent", raconte David, à visage caché. "Je n'avais pas d'argent pour payer le loyer, je n'avais pas d'argent pour manger, pour l'essence ou pour aller au travail et il arrive un moment où vous ne pouvez juste plus continuer comme cela".

Comme David, ils sont de plus en plus de jeunes à jouer à des jeux de paris en ligne. Selon des statistiques officielles, les 15-34 ans sont les plus enclins à jouer en ligne. En pleine période de confinement en Espagne, les sociétés de paris en ligne ont vu leurs rentrées d'argent augmenter d'environ 20% comparé à la même période de l'année précédente - et ce malgré l'annulation de compétitions sportives.

"Maintenant, il existe de nombreuses façons de jouer, par le biais de l'ordinateur, des téléphones portables", souligne Pablo Lama, psychologue. "L'augmentation de la publicité, et la plus grande accessibilité de ces jeux font que ce comportement se répand beaucoup plus".

"La loi sur les jeux d'argent adoptée par le gouvernement espagnol l'année dernière n'autorise les sociétés de paris en ligne à faire de la publicité à la télévision et à la radio qu'entre 1 heure et 5 heures du matin", rappelle notre correspondant Carlos Marlasca. "Cette loi leur interdit aussi d'apparaître sur les t-shirts des équipes sportives", ajoute-t-il.

Des mesures suffisantes ?

Mais la législation ne sera mise complètement en place que vers le milieu de cette année. Et cette association la juge insuffisante. "__Elle a laissé de côté des questions importantes comme la prévention et la réparation des dommages, et d'une certaine manière le côté psychologique", relève Maximo Gutierrez, président de la Fejar (Fédération espagnole d'aide aux joueurs).

Les autorités ont néanmoins prévu de se pencher sur un autre texte destiné à créer un environnement de jeu "sûr". "L'objectif est qu'il n'y ait pas d'endettement possible, et à l'inverse qu'il y ait des avertissement sur les risques de consommation excessive et des numéros de téléphone pour appeler un psychologue si besoin", déclare Mikel Arana, directeur des autorités de régulation des jeux d'argent en Espagne.

Le gouvernement espère ainsi que ces nouvelles mesures pourront inverser une tendance qui s'est accélérée avec la pandémie de Covid-19 et un sentiment d'isolement grandissement, résultat du confinement.