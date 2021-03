L'Eglise catholique allemande fait face à des actes de pédophilie d'une rare ampleur : 314 victimes

C'est un rapport qui fait froid dans le dos : plus de 300 mineurs ont été victimes d'abus sexuels dans le diocèse de Cologne, le plus grand d'Allemagne entre 1975 et 2018 : c'est la conclusion d'une enquête indépendante commandée par l'Eglise catholique. Plus de 200 membres du clergé ou des laïcs sont impliqués.

En revanche, ce rapport dédouane de toute faute l'archevêque de Cologne, soupçonné d'avoir voulu dissimuler l'ampleur des abus :

"Les personnes ayant les responsabilités les plus élevées, y compris mes prédécesseurs, ont clairement été coupables dans de nombreux cas. A partir d'aujourd'hui, dire" je ne savais pas" " n'est plus possible et irréaliste" souligne le cardinal Rainer Maria Woelki, archevêque de Cologne.

Si les laïcs incriminés ont été sanctionnés, ce n'est pas le cas des prêtres. L'archevêque de Cologne a aussitôt annoncé la suspension avec effet immédiat de deux membres de son diocèse mis en cause pour avoir couvert ces actes.

Plus de la moitié des victimes étaient des garçons de moins de 14 ans, selon le rapport de 800 pages Les enquêteurs mettent en avant "des années de chaos et un manque de compétence". De nombreux documents ont été détruits en application des règles du droit canonique.