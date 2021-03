Eruption volcanique dans le sud-ouest de l'Islande, la première dans la zone en 800 ans

Des coulées de lave dans le sud-ouest de l'Islande. La péninsule de Reykjanes est le théâtre d’une éruption volcanique, la première dans la zone depuis 800 ans.

L'Islande "retenait son souffle"

Une importante activité sismique était en cours avec des tremblements de terre récurrents. Les experts s'attendaient une éruption imminente.

"Cette éruption n'est en effet pas une surprise, souligne Pall Einarsson, professeur de géophysique. Le pays retenait son souffle depuis trois semaines. L'activité sismique avait commencé à augmenter de manière significative depuis 15 mois sur la péninsule de Reykjanes."

Cette éruption n'a pas nécessité d'évacuation, le volcan se situant dans une zone isolée, même si l'activité sismique de ces dernières semaines préoccupait les habitants des alentours.

Des séismes récurrents

"Les gens étaient de plus en plus tendus et fatigués à cause des tremblements de terre incessants qui les empêchaient de dormir, souligne Fannar Jonasson, le maire de la petite commune de Grindavik, située non loin du volcan. Dans la population, certains disaient : s'il doit y avoir une éruption, il vaut mieux qu'elle se produise, si cela entraîne une diminution des séismes."

Située sur deux plaques tectoniques, l'Islande est la région volcanique la plus active d'Europe. Le pays recense une trentaine de volcans et une éruption en moyenne tous les cinq ans. La plus spectaculaire, en 2010, avait paralysé le trafic aérien.