Patrick Richard, le chanteur de Dieu : star anonyme mais planétaire

Dans l'église Saint-Sauveur de Brest, c'est avec une star que nous avons rendez-vous ce week-end de Pâques : Patrick Richard, accroché à sa guitare depuis 40 ans, est sans doute l'auteur-compositeur chrétien le plus connu en langue française dans le monde entier. Dans les églises, son tube "Mon dieu tu es grand tu es beau" est entonné chaque dimanche par des milliers de fidèles.

"Les chanteurs de variété, dit-il, on connaît leur nom et pas ce qu'ils chantent, nous c'est ce qu'on chante et pas qui on est. Patrick Richard, ça dit pas grand-chose, +Mon Dieu, tu es grand, tu es beau+ ah oui!"

Le tube planétaire affiche plus de 13 millions de vues sur YouTube.

Patrick avait 25 ans quand il a composé cette chanson. A la trentaine, l'assistant social abandonne sa carrière pour se consacrer à la musique, il a sorti plus de 30 albums et donné des concerts un peu partout dans le monde, porté par la foi, et la joie.