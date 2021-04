Cinq des théâtres antiques les plus marquants de l'Histoire de la Grèce se trouvent dans la région de l'Épire, mais tous n'ont pas la même notoriété. Un projet européen entend y remédier en restaurant ces monuments et en créant une route touristique reliant ces cinq sites dont le théâtre romain de Nicopolis par exemple.

Dès son lancement, l'initiative a été soutenue et cofinancée par l'Union européenne. Elle implique des défis à relever, en termes de conservation, mais aussi de communication, pour les scientifiques qui y participent.

Découverte et sociabilité

"On a l'habitude de considérer les sites archéologiques comme un ensemble de ruines à découvrir," fait Georgios Smyris, architecte et ingénieur à l'Université d'Ioannina, qui participe au projet. "Or les théâtres sont des constructions qui ont une fonction de sociabilité : ils peuvent être utilisés pour enseigner le théâtre ou à des fins éducatives, les gens peuvent s'y rencontrer et interagir," fait-il remarquer. "L'objectif, ce n'est pas seulement de les faire découvrir, mais qu'on les utilise : c'est le grand défi," souligne-t-il.

La collectivité régionale a travaillé avec l'association Diazoma pour lancer cette "Route culturelle des théâtres antiques de l'Épire" qui s'étend sur 344 km et parcourt 2 500 ans d'Histoire.

Le budget du projet atteint 24 millions d'euros dont 80% financés par la politique européenne de cohésion.

Entreprises locales

Le but de ce projet : attirer des visiteurs grecs et étrangers, mais pas seulement. Un groupement d'entreprises a été associé à la démarche : il comprend des hôtels, restaurants, agences de voyage et producteurs locaux.

"La Route culturelle sera un succès si le visiteur a accès à la culture actuelle, quotidienne de la région en découvrant ses produits," affirme Nikos Karabelas du Comité de surveillance de la Route culturelle. "Il faut veiller à ce qu'il ait la chance de goûter notre excellente huile d'olive, nos herbes qui poussent si bien dans l'Épire, notre miel : il doit faire l'expérience de l'accueil et de l'hospitalité authentique de notre région," indique-t-il.

1 2 Bello, Camille/ 1 2 Bello, Camille/ 1 2 Bello, Camille/ 1 2 Bello, Camille/ 1 2 Bello, Camille/ 1 2 Bello, Camille/ 1 2 Bello, Camille/

"Une expérience globale, unique"

L'Épire ne se résume pas à son passé antique, sa facette moderne est aussi à découvrir. Le château ottoman et le musée de l'orfèvrerie d'Ioannina figurent parmi ses sites emblématiques.

"La Route culturelle répond à une tendance en Europe et dans le monde : aujourd'hui, le visiteur veut vivre une expérience globale, unique," estime Georgia Kitsaki, historienne au sein de l'Agence de développement de l'Épire.

Le théâtre antique de Nicopolis Apostolos Staikos / euronews

"Les théâtres antiques grandioses de l'Épire représentent une porte d'entrée : ils permettent un voyage dans le temps qui se prolonge jusqu'au présent avec la découverte des nombreux atouts de l'Épire actuelle," estime-t-elle.

Quand la situation sanitaire permettra une reprise des voyages, la région veut lancer une campagne de promotion en direction des touristes d'Europe et du monde entier.