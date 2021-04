Au Brésil, inondé par le virus, la police fait une descente dans un bar, et arrête 100 clients

Lors d'une opération contre les fêtes illégales, la police de Sao Paulo fait une descente et ferme un bar où plus de 100 personnes sont rassemblées. La capitale économique du Brésil interdit l'ouverture de bars et de restaurants pour tenter d'endiguer la propagation du coronavirus. Le pays est le second du continent américain après les Etats-Unis en nombre de victimes du Covid-19 avec 375 000 morts.