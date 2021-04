Comment l'Europe finance-t-elle son plan de relance ?

Quel financement pour les plans de relance européens ?

La pandémie de coronavirus a bouleversé l’économie européenne. Les programmes de relance SURE et NEXT Generation EU aident les pays à bâtir des économies plus résilientes. Pour les financer, l’Union européenne émettra jusqu’à 850 milliards d’obligations sur les marchés des capitaux au cours de ces cinq prochaines années. Un montant remboursé d’ici à 2058.

Emprunter au niveau européen signifie que toutes les économies des pays de l’UE peuvent saisir cette main tendue. C’est la première fois que l’UE prête à si grande échelle, faisant d’elle un nouvel acteur important sur le marché des obligations souveraines. SURE et Next Generation EU sont financés par des emprunts au niveau européen.

Ces obligations comprennent des obligations sociales et vertes ce qui signifie que les fonds servent un objectif véritablement social ou vert. La grande différence entre les deux est le financement de prêts adossés de SURE et la stratégie de financement diversifiée de Next Generation EU. La plupart des obligations de SURE ont déjà été émises. La Commission a l’intention de commencer à emprunter à l’été 2021 pour Next Generation EU, cela dépendra s’il est légalement autorisé d’emprunter à une telle échelle.

Quel sont les avantages d’emprunter au niveau de l’UE ?

L’UE peut obtenir des conditions tarifaires avantageuses, directement répercutées sur les Etats membres et en fin de compte sur les citoyens de l’UE. C’est la première fois que l’UE emprunte à une telle échelle sur les marchés de capitaux. L’emprunt à grande échelle crée de nouveaux instruments financiers sûrs en euros. Cela attire davantage d’investissements dans l’UE et contribue à renforcer la position internationale de l’euro.

SURE

Le programme SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) de l’UE est un soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence. Il a été créé en avril 2020 pour contribuer à la protection des emplois et des travailleurs frappés par l’épidémie de Covid-19.

Next Generation EU

Le plan de relance européen de 2020 (baptisé Next Generation EU) a été proposé par la Commission européenne le 27 mai 2020. Ce plan vise à pallier les conséquences économiques et sociales de la pandémie de Covid-19. Son montant est fixé à 750 milliards d’euros (dont 360 milliards de prêts et 390 milliards de subventions), accompagné d’un budget européen pluri-annuel renforcé à 1 074,3 milliards pour les années 2021 à 2027.

