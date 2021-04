Droits des LGBT : les discriminations mauvaises pour l'économie

Y a t-il un lien entre la santé économique d'un pays et les droits des personnes LGBT ? Oui, affirme un rapport qui vient d'être publié par "Open for Business". Cette coalition d'organisations défend l'inclusion des homosexuels et transgenres dans le monde des entreprises. Elle a enquêté en Europe centrale et orientale, en Pologne, Hongrie, Ukraine et Roumanie.

"Nous voulons vraiment changer le discours qui est tenu depuis longtemps dans ces pays, et qui évoque des guerres culturelles. Nous voulons montrer que ces pays qui ont des objectifs de croissance très ambitieux ne seront pas en mesure d'y parvenir s'ils ne s'engagent pas à être plus ouverts et diversifiés et à soutenir les droits des LGBT", explique George Perlov, un des auteurs de l'étude d'Open for Business.

Selon le rapport, les discriminations envers les personnes LGBT ont augmenté dans ces pays ces dernières années. Et en parallèle, la croissance économique a été freinée en raison de la perte de talents due à une fuite des cerveaux. Pour l'organisation, cela entraîne un manque de compétitivité et réduit les capacités d'innovation des entreprises.