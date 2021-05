Colombie : une veillée en hommage aux victimes des violences policières à Bogota

Une veillée pacifiste aux chandelles pour protester contre les violences policières. Au neuvième jour de manifestations en Colombie contre le président conservateur Ivan Duque, les lumières des lampions dans la nuit contrastent avec le climat de tensions de ces derniers jours. Au moins 26 personnes sont mortes et l’on compte plus de 800 blessés dans cette vague contestataire. "Nous sommes venus rendre hommage à tous ceux qui ont perdu la vie et à celles qui ont disparu, pour la Colombie, pour l'avenir de ces jeunes qui veulent se battre pour un avenir meilleur," explique un habitant de Bogota.

Les manifestations ont été jusqu'ici pour la plupart pacifiques et festives avec des performances artistiques, de la musique et de la danse. Mais dans certaines villes comme la capitale et Cali (sud-ouest), elles ont parfois été émaillées de troubles et de violents affrontements avec les forces de l'ordre.

Le gouvernement colombien a appelé jeudi au dialogue entre "tous les secteurs" de la société. Les leaders du mouvement se disent prêts au dialogue avec le président, pas avec des intermédiaires.

La cote de popularité du président est en berne dans un pays en récession économique et confronté à une recrudescence du conflit armé qui le mine depuis près de soixante ans.