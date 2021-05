Italie : à Naples, énergie verte et gratuite pour des familles pauvres

Allier énergies vertes, éducation à l'environnement et lutte contre la pauvreté : c'est l'enjeu d'un projet novateur et prometteur dans le sud de l'Italie. Dans une banlieue défavorisée de Naples, des panneaux solaires ont pris place sur le toit d'un centre proposant des activités sportives et éducatives aux enfants après l'école.

Plus d'une centaine de jeunes fréquentent l'établissement. Au-dessus de leurs têtes, un système de panneaux photovoltaïques fournit gratuitement de l'énergie à des dizaines de familles du quartier. C'est la première expérience de ce type dans la région. Les avantages sont multiples comme le souligne les différents acteurs locaux qui saluent cette initiative de la Fondation "Famiglia di Maria".

"Nous avons pensé que cette banlieue devait être un des premiers endroits d'où sorte un élément concret de la transition écologique, dont tout le monde parle" explique la présidente de la fondation "Famiglia di Maria", Anna Riccardi, "nous avons créé la possibilité de mettre ensemble l'éducation à l'environnement et l'impact réel sur une communauté".

"Les écoles sont des points de repère essentiels dans ces banlieues délabrées. Elles ne se contentent pas de dispenser une éducation aux enfants, elles sont le centre de toute la communauté. Mais cette école est allée encore plus loin en fournissant de l'énergie gratuite aux familles pauvres du quartier" explique notre correspondant Luca Palamara.

"Ce projet est important non seulement en termes de rendement énergétique mais aussi en termes environnementaux", précise cet ingénieur ,Giuseppe Esposito. "Nous parlons de plus de 65 000 kw/h par an, ce qui évite la dispersion de plus de 30 tonnes de dioxyde de carbone chaque année dans l'air."

"Nous pourrons mieux respirer", réagit cette habitante. "Nous vivons déjà dans l'urgence du Covid, à cela s'ajoute la pollution de l'air : un meilleur environnement plus propre ce serait mieux pour nous et pour nos enfants", dit-elle.

"Ce modèle de production d'énergie renouvelable est associé à des activités sociales, en collaboration avec la communauté locale. Il s'agit non seulement d'une conversion en faveur de l'environnement, mais aussi d'une révolution sociale et culturelle", souligne Grazia Fiorino de l'association environnementale "Legambiente".

Cette initiative espère donner l'impulsion en faveur d'autres projets pour faire converger les enjeux environnementaux et la lutte contre les inégalités sociales.