A vendre, la maison de Pierre et Marie Curie près de Paris intéresse l'Etat polonais

C'est l'un des couples de scientifiques les plus célèbres de l'Histoire. Pierre et Marie Curie, lauréats du prix Nobel de physique en 1903 (et de Chimie en 1911 pour Marie), venaient se reposer dans une maison de la région parisienne qui est aujourd'hui à vendre.

Située à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, la villa intéresse l’État polonais qui souhaite acheter une partie d'Histoire, alors que Marie Curie était originaire de Varsovie.

"C'est une propriété qui a été bâtie en 1890 et qui a servi de villégiature à Pierre et Marie Curie entre 1904 et 1906, donc ils s'y rendaient pour les week-end, les vacances de Pâques, les vacances d'été, souligne Daniel Cazou Mingot, agent immobilier. Et on dit qu'ils ne venaient pas pour travailler, il n'y a eu aucune expérience réalisée dans cette propriété."

Estimée à 790 000 euros, la maison doit être en grande partie rénovée. Elle a gardé son charme d'antan avec des peintures au plafond qui, dit-on, auraient été réalisées par Marie Curie, même s'il n'existe aucune preuve.

Après la mort son mari en 1906 dans un accident de la circulation, Marie Curie ne venait que très rarement dans cette maison. Elle s'est éteinte en 1934.