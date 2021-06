Le Prix Louise Weiss du journalisme européen dans la catégorie "reportage" a été décerné le 31 mai 2021 au journaliste Bryan Carter pour son sujet intitulé "Au cœur de la guerre secrète des camions en Europe" diffusé en mai 2020 sur nos chaînes de télévision et sur nos supports digitaux.

Son documentaire, qui s'inscrit dans le cadre de notre émission "Unreported Europe", propose une immersion dans l'industrie du transport routier en Europe.

Bryan Carter a notamment enquêté sur la question du dumping social qui divise l'Europe et qui a fait l'objet de discussions au niveau européen dans le cadre du "Paquet Mobilité". Le reportage de notre collaborateur donne la parole aux personnes directement touchées par cette question et expose à travers leurs témoignages les limites de la réglementation existante.

Le reportage de Bryan Carter, récompensé par le Prix Louise Weiss

"Je suis très honoré par ce prix et j'espère qu'il permettra non seulement de mettre en lumière le quotidien des routiers qui font tourner notre économie, mais aussi de montrer comment certaines contradictions inhérentes au projet européen engendrent une série de problèmes politiques et sociaux", a confié Bryan Carter après l'annonce de son prix. "Ce reportage ne cherche pas à dénoncer mais plutôt à expliquer et à informer sur une réalité qui n'est pas blanche ou noire, mais plutôt grise, confuse et compliquée. Merci au jury du Prix Louise Weiss, ainsi qu'à euronews pour son soutien et son aide précieuse tout au long de ce projet ", a-t-il ajouté.

"Bryan a fait un excellent travail de pédagogie sur cette question épineuse. Nous avons été fiers de diffuser son reportage sur euronews", a déclaré Gardenia Trezzini, la cheffe de notre bureau à Bruxelles, indiquant également qu'"en partageant le quotidien des chauffeurs routiers et en leur donnant la parole, il a mis en lumière, avec talent et humanité, la manière dont les décisions prises au niveau européen ont un impact direct sur la vie des citoyens. Le Prix Louise Weiss est une distinction prestigieuse et il est rassurant de voir que le journalisme de qualité est ainsi reconnu".

Soutenu par la section française de l'Association des journalistes européens, par le ministère français des Affaires étrangères et par la Fondation Hippocrène, le Prix Louise Weiss du journalisme européen, créé en 2005, récompense les journalistes qui traitent en langue française les sujets européens de la manière la plus systématique, pédagogique et originale (écrit, audio, vidéo, web).

Cette année, le jury du Prix Louise Weiss a également récompensé Sonia Delesalle-Stolper dans la catégorie "décryptage" pour son article "31 janvier 2020, le jour du rembarquement", publié dans un numéro spécial du quotidien Libération consacré au Brexit.

Dans la catégorie "Jeune journaliste", parrainée par la Fondation Hippocrène, la récompense a été attribuée à Marion Gauthier pour "La Pologne secouée par la restriction du droit à l’avortement", un sujet diffusé sur la radio Europe 1.

Enfin la dernière distinction, le Prix spécial du Jury, a été remise au Cuej (Centre universitaire d’études du journalisme) pour récompenser le webdocumentaire "Etat critique. L’économie européenne en réanimation".

Les prix seront remis en septembre par le secrétaire d'État français aux affaires européennes, au Quai d'Orsay, à Paris.