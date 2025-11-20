Coupe du monde 2026 : 16 équipes en lice pour les 4 places européennes

Seize nations se disputeront les quatre dernières places européennes pour la Coupe du monde 2026. La FIFA a procédé au tirage au sort des éliminatoires, jeudi à Zurich.

Le tournoi à élimination directe débutera le 26 mars par huit demi-finales réparties en quatre groupes.

Les vainqueurs se qualifieront pour les finales et les vainqueurs se qualifieront pour la première Coupe du monde à 48 équipes, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Le tirage au sort a opposé l'Italie à l'Irlande du Nord et le Pays de Galles à la Bosnie-Herzégovine dans le premier groupe. Dans le deuxième, l'Ukraine affrontera la Suède, tandis que la Pologne se mesurera à l'Albanie.

Dans le troisième groupe, la Slovaquie affrontera le Kosovo et la Turquie la Roumanie, tandis que le quatrième groupe opposera la République tchèque à l'Irlande et le Danemark à la Macédoine du Nord.

Les éliminatoires comprennent les 12 finalistes des qualifications européennes et quatre équipes qui ont participé à la Ligue des Nations.

La fin de 12 ans d'attente pour l'Italie ?

L'Italie, quadruple championne d'Europe, participe aux éliminatoires pour la troisième fois consécutive après avoir terminé derrière la Norvège dans son groupe de qualification.

L'Italie n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2018 en s'inclinant face à la Suède et a manqué l'édition 2022 lorsque la Macédoine du Nord a marqué un but dans le temps additionnel à Palerme.

Federico Dimarco (Italie) réagit après le quatrième but de la Norvège lors du match de qualification pour la Coupe du monde 2026 du Groupe I entre les deux équipes à Milan, le 16 novembre 2025. AP Photo

"La pression sera immense sur l'Italie, qui a manqué les deux dernières Coupes du monde. Nous avons tout à gagner dans cette situation", a déclaré Michael O'Neill, le sélectionneur de l'Irlande du Nord.

Le sélectionneur italien Gennaro Gattuso, dont l'équipe s'est inclinée 4-1 face à la Norvège dimanche à Milan, s'est refusé à tout commentaire.

Si l'Italie bat l'Irlande du Nord, elle devra se déplacer pour affronter le Pays de Galles ou la Bosnie-Herzégovine en finale.

L'Ukraine a joué ses matches de qualification dans trois villes polonaises alors qu'elle était sous l'invasion militaire russe.

Si l'Ukraine bat la Suède et la Pologne l'Albanie, l'Ukraine s'opposera à la Pologne, potentiellement sur le sol polonais.

Hugo Ekitike (France) se bat pour le ballon contre Illia Zabarnyi (Ukraine) lors d'un match de qualification pour le groupe D de la Coupe du monde 2026, à Paris, le 13 novembre 2025. AP Photo

La Suède a terminé dernière de son groupe de qualification, mais a obtenu une place pour les éliminatoires en remportant le groupe de la Ligue des nations l'année dernière.

"Nous jouons contre une nation de football fière et forte", a déclaré Graham Potter, le nouveau sélectionneur de la Suède, à propos de l'Ukraine. "L'émotion sera un élément du jeu que nous devrons gérer, et bien gérer."

Le Kosovo veut entrer dans l'histoire, l'Irlande teinte de conserver son élan

Le Kosovo pourrait devenir la première équipe européenne à faire ses débuts en Coupe du monde depuis qu'elle a rejoint l'UEFA et la FIFA en 2016.

Pour y parvenir, il devra battre la Slovaquie à l'extérieur avant d'accueillir éventuellement la Turquie ou la Roumanie.

L'Irlande a assuré sa place en éliminatoires grâce à ses victoires consécutives sur le Portugal et la Hongrie, les cinq buts ayant été marqués par Troy Parrott.

Les joueurs de l'Irlande célèbrent après que Troy Parrott ait marqué le troisième but de son équipe lors du match de qualification pour le groupe F de la Coupe du monde 2026 à Budapest, le 16 novembre 2025. AP Photo

Les Irlandais se rendront en République tchèque en demi-finale, et le vainqueur recevra le Danemark ou la Macédoine du Nord.

Le Danemark a été éliminé après que l'Écosse a marqué deux fois dans les arrêts de jeu pour s'imposer 4-2 mardi.

"J'ai vu la réaction de l'Écosse après la victoire", a déclaré l'entraîneur irlandais Heimir Hallgrímsson. "C'est ce que ce beau jeu nous donne. Je souhaite que cela continue et que nous puissions continuer sur notre lancée."

Éliminatoires intercontinentaux

Six autres nations se battront pour leur place à la Coupe du monde lors des éliminatoires intercontinentales qui se dérouleront au Mexique entre le 23 et le 31 mars.

L'Irak, tête de série, affrontera la Bolivie ou le Suriname, tandis que le Congo jouera le vainqueur de Nouvelle-Calédonie contre Jamaïque.

L'Irak s'est qualifié pour les éliminatoires mondiaux en marquant un penalty à la 17e minute du temps additionnel contre les Émirats arabes unis mardi. La dernière participation de l'équipe du sélectionneur Graham Arnold à une Coupe du monde remonte à 1986.

La Nouvelle-Calédonie, classée 149e sur les 211 nations membres de la FIFA, est l'équipe la moins bien classée des éliminatoires.

Le tirage au sort du tournoi aura lieu le 5 décembre au Kennedy Center à Washington. Les six qualifiés non confirmés pour les éliminatoires seront inclus dans le groupe des moins bien classés.

Les 42 autres équipes ont été confirmées cette semaine lors de la fin des qualifications sur quatre continents.